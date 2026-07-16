ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

00:58 16.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про атаку РФ на Київ?
aimg Едуард Ткач
У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни в ніч проти 16 липня вчергове атакували Київ. У місті пролунали дуже потужні вибухи через атаку балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.

Тривога та удари по місту

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 00:47.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку Києва. Спочатку одну ракету, а потім ще щонайменше три.

Вже о 00:48 у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено о 01:04

У Києві пролунали повторні вибухи. За даними Повітряних сил, ворог запустив ще 4 ракети.

Перші наслідки

Мер Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, що наразі наслідки у двох районах - Святошинському та Дарницькому.

"У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому - уламки ракети впали на території нежитлової забудови", - сказано у дописі.

Оновлено о 01:20

Кличко пише, що на місцях двох вищевказаних атак зафіксовано пожежі.

Окрім того, за іншою адресою в Дарницькому районі ворог влучив у нежитлову будівлю.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останнім часом росіяни дуже часто почали атакувати Київ. Здебільшого ворог застосовує для ударів балістичну зброю на тлі того, що Україна відчуває дефіцит ракет для ППО, здатних перехоплювати ворожі цілі.

Наприклад, у ніч на 14 липня ворог також завдав удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки місцева влада повідомляла, що в Голосіївському районі горять складські приміщення, а в Дарницькому загорілися автомобілі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 липня та 11 липня росіяни також завдали удару по Києву балістичними ракетами. Причому вибухи було чутно ще до того, як у столиці оголосили тривогу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики