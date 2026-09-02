У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Нові атаки РФ на Київ та область

Кілька годин тому у місті почалася пожежа після удару ворога. У Голосіївському районі рятувальники гасили займання.

Вчора Росія била по столиці безпілотниками. Так, в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Увечері 1 вересня росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.