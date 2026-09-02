UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

10:47 02.09.2026 Ср
1 хв
У столиці знову гучно
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сили ППО відбивають російську атаку (Getty Images)

2 вересня російські загарбники здійснили новову атаку на столицю України.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, на правому березі столиці працюють сили ППО.

"Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав Кличко містян.

Варто зазначити, що сьогодні це вже друга атака ворога на Київ.

Нові атаки РФ на Київ та область

Кілька годин тому у місті почалася пожежа після удару ворога. У Голосіївському районі рятувальники гасили займання.

Вчора Росія била по столиці безпілотниками. Так, в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Увечері 1 вересня росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів