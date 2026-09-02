В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

Новые атаки РФ на Киев и область

Несколько часов назад в городе начался пожар после удара врага. В Голосеевском районе спасатели тушили огонь.

Вчера Россия била по столице беспилотниками. Так, в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Вечером 1 сентября россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что пострадала женщина.