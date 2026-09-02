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В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

10:47 02.09.2026 Ср
1 мин
В столице снова громко
aimg Юлия Капитонова
Фото: Силы ПВО отбивают российскую атаку (Getty Images)

2 сентября российские захватчики совершили новую атаку на столицу Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, на правом берегу столицы работают силы ПВО.

"Находитесь в безопасных местах!", - призвал Кличко горожан.

Следует отметить, что сегодня это уже вторая атака врага на Киев.

Новые атаки РФ на Киев и область

Несколько часов назад в городе начался пожар после удара врага. В Голосеевском районе спасатели тушили огонь.

Вчера Россия била по столице беспилотниками. Так, в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Вечером 1 сентября россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что пострадала женщина.

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