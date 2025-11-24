В Киеве продолжат отключать свет 25 ноября: обнародованы графики
В Киеве завтра, 25 ноября, бытовым потребителям продолжат отключать электроэнергию по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По информации компании, в столице планируются следующие ограничения электроснабжения:
- очередь 1.1 - без света с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
- очередь 1.2 - без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
- очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
- очередь 2.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
- очередь 3.1 - без света с 00:00 до 00:30 и с 09:30 до 13:00;
- очередь 3.2 - без света с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;
- очередь 4.1 - без света с 09:30 до 13:00;
- очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;
- очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30;
- очередь 6.2 - без света с 02:00 до 06:00 и с 12:30 до 16:30.
Отключения света в Украине
Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что во вторник, 25 ноября, в Украине для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.
Также запланированы и графики ограничения мощности для промышленности.
Такие графики энергетики вынуждены применять из-за российских ударов. Недавно в Минэнерго сообщили, что в результате атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции.
Атаки продолжаются ежедневно. В частности, сегодня, 24 ноября, вечером из-за российского удара в Одессе частично пропал свет.