В Киеве продолжат отключать свет 25 ноября: обнародованы графики

В Киеве завтра, 25 ноября, бытовым потребителям продолжат отключать электроэнергию по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

По информации компании, в столице планируются следующие ограничения электроснабжения:

Отключения света в Украине

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что во вторник, 25 ноября, в Украине для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.

Также запланированы и графики ограничения мощности для промышленности.

Такие графики энергетики вынуждены применять из-за российских ударов. Недавно в Минэнерго сообщили, что в результате атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции.

Атаки продолжаются ежедневно. В частности, сегодня, 24 ноября, вечером из-за российского удара в Одессе частично пропал свет.