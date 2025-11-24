Як відключатимуть світло в Україні 25 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки

В Україні у вівторок, 25 листопада, й надалі діятимуть графіки відключень для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх областях, в обсязі від 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Причиною відключень електроенергії є наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по українській енергетиці. Відключення діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Крім того, паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" попередило, що протягом доби графіки можуть змінюватися. Стежити за змінами часу та обсягу обмежень можна на сторінках обленерго у соцмережах.

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відключають світло в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.