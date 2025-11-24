ua en ru
Як відключатимуть світло в Україні 25 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 18:20
Як відключатимуть світло в Україні 25 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки Фото: в Україні 25 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні у вівторок, 25 листопада, й надалі діятимуть графіки відключень для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх областях, в обсязі від 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Причиною відключень електроенергії є наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по українській енергетиці. Відключення діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Крім того, паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" попередило, що протягом доби графіки можуть змінюватися. Стежити за змінами часу та обсягу обмежень можна на сторінках обленерго у соцмережах.

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відключають світло в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні посилили обмеження на тлі масованого удару російських окупантів у ніч на 19 листопада. Міненерго повідомило, що тоді ворог атакував енергетичні об'єкти в семи областях.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

У ДТЕК зазначили, що внаслідок атаки 19 листопада було пошкоджено не тільки об'єкти генерації, а й об'єкти передачі електроенергії. В результаті атомні електростанції були змушені знизити генерацію.

Крім того, через похолодання рівень споживання електроенергії в Україні зріс. Це теж одна з причин посилення обмежень.

