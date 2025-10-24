У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Сьогодні, 24 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через через прогнозовану раніше негоду.
Так, згідно з попередженням Українського гідрометеорологічного центру, в Києві очікуються пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.
Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що (за повідомленням КО "Київзеленбуд") для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Раніше у прес-службі КМДА (з огляду на прогнозовані погодні умови) порадили українцям під час сильного вітру:
Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.
У випадку, якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись необхідно до рятувальників:
При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером 103.
Насамкінець при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатись за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
