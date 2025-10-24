RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Самый большой флаг Украины в Киеве приспустили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 24 октября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему приспустили флаг и как надолго

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой ранее непогоды.

Так, согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Жителям и гостям столицы объяснили, что (по сообщению КО "Киевзеленстрой") для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что советуют жителям Киева во время непогоды

Ранее в пресс-службе КГГА (учитывая прогнозируемые погодные условия) посоветовали украинцам во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними транспортные средства.

Если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

В случае, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться необходимо к спасателям:

  • либо по номеру 101;
  • либо по телефону 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения").

При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону 103.

Наконец при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).

Советы от КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

Кроме того, мы рассказывали о 30 малоизвестных фактах о флаге Украины.

Читайте также, чего сегодня (в пятницу, 24 октября) ждать от погоды в разных регионах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрКГГАКиевНепогода в УкраинеМетеорологПогода в КиевеСоветы