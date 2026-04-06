У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

11:06 06.04.2026 Пн
2 хв
Національний символ на Печерських пагорбах тимчасово зник з верхівки флагштока
aimg Ірина Костенко
Найбільший прапор України - на Печерських пагорбах (фото ілюстративне: Getty Images)

Сьогодні, 6 квітня, у Києві тимчасово приспустили головний, а також найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому приспустили головний прапор України в Києві

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у понеділок, 6 квітня, тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.

Йдеться про очікувані пориви вітру, які сьогодні вдень у столиці можуть досягати швидкості 15-20 м/с.

Це є першим рівнем небезпечності - жовтим.

Виходячи з інформації КО "Київзеленбуд", рішення щодо приспущення прапору схвалили для збереження полотнища від пошкоджень.

"Прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов", - повідомили у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Де саме й коли встановили головний прапор України

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року. Сталось це напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.

Розмістили державний символ на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Приспускають головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, періодично:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення необхідних регламентних робіт.

Яку погоду прогнозують у Києві та по області

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода по території Києва та Київської області сьогодні хмарна, з проясненнями.

Ймовірний дощ.

Вітер в цілому південно-західний - із переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Проте вдень ймовірні небезпечні пориви (15-20 м/с).

Прогноз погоди на 6 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Денну температуру повітря при цьому прогнозували таку:

  • у Києві - близько 13-15 градусів тепла;
  • по області - від 11 до 16 градусів тепла.

