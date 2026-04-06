RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

11:06 06.04.2026 Пн
2 мин
Национальный символ на Печерских холмах временно исчез с верхушки флагштока
Ирина Костенко
Самый большой флаг Украины - на Печерских холмах (фото иллюстративное: Getty Images)

Сегодня, 6 апреля, в Киеве временно приспустили главный, а также самый большой флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему приспустили главный флаг Украины в Киеве

Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в понедельник, 6 апреля, временно приспустили из-за прогнозируемой непогоды.

Речь идет об ожидаемых порывах ветра, которые сегодня днем в столице могут достигать скорости 15-20 м/с.

Это является первым уровнем опасности - желтым.

Исходя из информации КО "Киевзеленстрой", решение о приспущении флага приняли для сохранения полотнища от повреждений.

"Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", - сообщили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Где именно и когда установили главный флаг Украины

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года. Произошло это накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа.

Разместили государственный символ на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, периодически:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения необходимых регламентных работ.

Какую погоду прогнозируют в Киеве и по области

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории Киева и Киевской области сегодня облачная, с прояснениями.

Вероятен дождь.

Ветер в целом юго-западный - с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Однако днем вероятны опасные порывы (15-20 м/с).

Прогноз погоды на 6 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Дневную температуру воздуха при этом прогнозировали такую:

  • в Киеве - около 13-15 градусов тепла;
  • по области - от 11 до 16 градусов тепла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрКГГАКиевНепогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеПогода на деньМетеоролог