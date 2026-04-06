В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Сегодня, 6 апреля, в Киеве временно приспустили главный, а также самый большой флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в понедельник, 6 апреля, временно приспустили из-за прогнозируемой непогоды.
Речь идет об ожидаемых порывах ветра, которые сегодня днем в столице могут достигать скорости 15-20 м/с.
Это является первым уровнем опасности - желтым.
Исходя из информации КО "Киевзеленстрой", решение о приспущении флага приняли для сохранения полотнища от повреждений.
"Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", - сообщили в КГГА.
Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года. Произошло это накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа.
Разместили государственный символ на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.
Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, периодически:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории Киева и Киевской области сегодня облачная, с прояснениями.
Вероятен дождь.
Ветер в целом юго-западный - с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Однако днем вероятны опасные порывы (15-20 м/с).
Дневную температуру воздуха при этом прогнозировали такую:
