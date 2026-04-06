В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Сегодня, 6 апреля, в Киеве временно приспустили главный, а также самый большой флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Дневную температуру воздуха при этом прогнозировали такую:

Ветер в целом юго-западный - с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Однако днем вероятны опасные порывы (15-20 м/с).

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории Киева и Киевской области сегодня облачная, с прояснениями.

Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

Разместили государственный символ на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года. Произошло это накануне Дня государственного флага , который отмечается ежегодно 23 августа.

"Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", - сообщили в КГГА.

Исходя из информации КО "Киевзеленстрой", решение о приспущении флага приняли для сохранения полотнища от повреждений.

Речь идет об ожидаемых порывах ветра , которые сегодня днем в столице могут достигать скорости 15-20 м/с.

