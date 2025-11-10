У Києві не працює фунікулер: в чому причина

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали проводити масовані атаки по енергетиці України. Унаслідок цього в різних областях країни знову виникли проблеми зі світлом, водою і теплом.

Зазначимо, що в ніч на 8 листопада ворог укотре здійснив комбінований удар по Україні. Унаслідок обстрілу в деяких областях України було запроваджено аварійні відключення світла.

Крім того, в Києві двічі вводили екстрені відключення, а Кременчук і зовсім у суботу залишився без світла. Проблеми спостерігалися в Харкові, через що там не працювало метро.

До слова, у ПАТ "Центренерго" 8 листопада повідомили, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох ТЕС. Через це обидві станції зупинилися і не генерують електроенергію.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому глава Кремля Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці. Причина в тому, що він не може інакше ламати українське суспільство.