У Києві не працює фунікулер: в чому причина

Вдень 9 листопада в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними адміністрації, після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі.

"У зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер", - наголосили в КМВА.

Обстріл України

Учора, в ніч проти 8 листопада, російські війська здійснили масований ракетно‑безпілотний удар по енергетичній інфраструктурі України.

В результаті в більшості регіонів країни запроваджено аварійні графіки відключень електроенергії. Найскладніша ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Зокрема, у місті Кременчук в Полтавській області через удар по енергетичній інфраструктурі залишилось повністю знеструмленим.

Ми писали, що надвечір 8 листопада в Харкові зникло світло майже по всьому місту. А сьогодні зранку стало відомо, що метро досі не працює, а наземний транспорт ходить зі змінами.

Варто також нагадати, що "Укрзалізниця" скасувала низку рейсових поїздів на 9 листопада.

За даними Міненерго України та операторів системи, силами енергетиків ведуться роботи з відновлення, але стабілізація ситуації вимагатиме часу.