Укрзалізниця скасовує низку рейсових поїздів на 9 листопада

Рух приміських поїздів між Полтавською та Харківською областями 9 листопада буде забезпечено. Однак через тимчасові зміни частина дублюючих рейсів не курсуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Компанія повідомляє, що рух поїздів між Полтавщиною та Харківщиною збережеться в повному обсязі, хоча кількість рейсів буде трохи скорочено.

Усі основні маршрути залишаться в роботі, а для оперативного реагування підготовлені резервні локомотиви.

Поїзди, що курсують без змін

За встановленим розкладом 9 листопада прямуватимуть такі поїзди:

№6657/6579 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;

№6574/6656 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;

№6578/6660 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;

№6651/6573 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;

№6653/6575 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;

№6580/6652 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;

№6805/7006 Полтава-Південна - Кременчук - Полтава-Південна;

№6291/6354 Огульці - Полтава-Південна - Огульці;

№6506/6505 Полтава-Південна - Огульці - Полтава-Південна.

Поїзд №6353 Огульці - Полтава-Південна прямуватиме за диспетчерським графіком, з орієнтовним відправленням з початкової станції об 11:20.

Тимчасові обмеження руху

9 листопада не курсуватимуть такі рейси:

№6659/6571 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;

№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;

№6576/6658 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;

№6655/6677 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;

№6537 Полтава-Південна - Кобеляки;

№6356 Полтава-Південна - Огульці;

№6293 Огульці - Скороходове;

№6294 Скороходове - Огульці;

№6295 Огульці - Полтава-Південна.

Також тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград;

№6277 Павлоград-1 - Синельникове-1.

10 листопада скасовується рейс №6538 Кобеляки - Полтава-Південна.

Додаткова інформація

У разі змін графіка перевізник обіцяє оперативно інформувати пасажирів. Актуальний розклад приміських поїздів доступний на офіційному сайті компанії swrailway.gov.ua. Пасажирів просять враховувати ці коригування під час планування ранкових поїздок.