В Киеве не работает фуникулер: в чем причина

Киев, Воскресенье 09 ноября 2025 12:36
В Киеве не работает фуникулер: в чем причина Фото: в Киеве остановился фуникулер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Днем 9 ноября в столице Украины остановил свою работу фуникулер. Это произошло из-за недостатка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер", - подчеркнули в КГГА.

По данным администрации, после восстановления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме.

Обстрел Украины

Вчера, в ночь на 8 ноября, российские войска осуществили массированный ракетно-беспилотный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате в большинстве регионов страны введены аварийные графики отключений электроэнергии. Самая сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В частности, в городе Кременчуг в Полтавской области из-за удара по энергетической инфраструктуре остался полностью обесточенным.

Мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове исчез свет почти по всему городу. А сегодня утром стало известно, что метро до сих пор не работает, а наземный транспорт ходит с изменениями.

Стоит также напомнить, что "Укрзализныця" отменила ряд рейсовых поездов на 9 ноября.

По данным Минэнерго Украины и операторов системы, силами энергетиков ведутся работы по восстановлению, но стабилизация ситуации потребует времени.

