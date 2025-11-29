ua en ru
В Киеве пожар в многоэтажке из-за падения обломков

Киев, Суббота 29 ноября 2025 01:53
UA EN RU
В Киеве пожар в многоэтажке из-за падения обломков Фото: ГСЧС Украины (Telegram DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков горит первый и второй этажи 25-этажного жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко .

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Перед этим городской голова сообщал о вызове медиков в Соломенский район столицы.

"Бригада направляется на место", - написал он.

О повреждении в результате атаки жилого дома и автомобилей в Соломенском районе сообщал также начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киев и другие города Украины

Ранее РБК-Украина писал о взрывах в Киеве на фоне атаки баллистики.

Также около 23:00 в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.

На фоне дроновой опасности глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.

Местные паблики также сообщали о звуках новых взрывов в Харькове.

