В Киеве пожар в многоэтажке из-за падения обломков

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков горит первый и второй этажи 25-этажного жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко .

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко. Перед этим городской голова сообщал о вызове медиков в Соломенский район столицы. "Бригада направляется на место", - написал он. О повреждении в результате атаки жилого дома и автомобилей в Соломенском районе сообщал также начальник КГВА Тимур Ткаченко.