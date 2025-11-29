В Киеве пожар в многоэтажке из-за падения обломков
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков горит первый и второй этажи 25-этажного жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко .
"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.
Перед этим городской голова сообщал о вызове медиков в Соломенский район столицы.
"Бригада направляется на место", - написал он.
О повреждении в результате атаки жилого дома и автомобилей в Соломенском районе сообщал также начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Атака на Киев и другие города Украины
Ранее РБК-Украина писал о взрывах в Киеве на фоне атаки баллистики.
Также около 23:00 в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.
До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.
На фоне дроновой опасности глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.
Местные паблики также сообщали о звуках новых взрывов в Харькове.