У Києві пролунали потужні вибухи на тлі атаки балістики

Київ, Субота 29 листопада 2025 00:50
У Києві пролунали потужні вибухи на тлі атаки балістики Фото: рятувальники ДСНС (facebook Сергій Крук)
Автор: Марина Балабан

У ніч на 29 листопада у Києві пролунали потужні вибухи на тлі атаки балістичними ракетами. Паралельно продовжується наліт ударних дронів на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та міського голову Києві Віталія Кличка.

Дронова атака почалася ще до півночі. Однак ближче до 01:00 росіяни запустили балістичні ракети з боку Брянська.

"Вибухи у столиці. Працюють сили ППО. Ворожа атака на Київ триває", - повідомив мер Кличко.

Після удару ракетами у різних районах Києва було зафіксовано прильоти ворожих дронів.

На даний момент відомо про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Солом'янські райони Києва.

За попередньою інформацією, уламки дрону влучили в багатоповерхівку в Солом'янському районі, на місці пожежа на рівні 1-2 поверхів. У цьому районі горить приватний будинок.

Також повідомляється про постраждалу дитину.

Що відомо про нічну атаку РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, північних та частково центральних областях України.

По Харківській області росіяни вдарили керованими авіабомбами - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи.

За словами глави Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

