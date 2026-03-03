На лівому березі Києва повертають на лінії трамваї та тролейбуси: список маршрутів

"Київпастранс" відновлює рух електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги Києва, через покращення ситуації в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Відсьогодні частково відновили рух:
В КМДА зауважили, що протягом вівторка, 3 березня, на маршрутах ще курсуватимуть дублюючі автобуси.
З завтрашнього дня, якщо не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску. Також будуть скасовані дублюючі автобуси.
Нагадаємо, з 26 лютого "Київпастранс" відновив роботу електротранспорту на правому березі столиці. Це відбулось через покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання.
При цьому для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилили. Зокрема, туди спрямували частину вивільненого громадського транспорту.
Зазначимо, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
Раніше, 10 січня, електротранспорт тимчасово зупинив роботу на лівому березі Києва. Рух трамваїв і тролейбусів дублюється автобусними маршрутами.
РБК-Україна раніше писало, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, адже через морози й сніг покриття значно погіршилося.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі комунальники ліквідовують аварійну ямковість, але масштабні роботи можливі лише з потеплінням.