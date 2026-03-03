На лівому березі Києва повертають на лінії трамваї та тролейбуси: список маршрутів

Відсьогодні частково відновили рух:

трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

В КМДА зауважили, що протягом вівторка, 3 березня, на маршрутах ще курсуватимуть дублюючі автобуси.

З завтрашнього дня, якщо не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску. Також будуть скасовані дублюючі автобуси.

Відновлення роботи електротранспорту

Нагадаємо, з 26 лютого "Київпастранс" відновив роботу електротранспорту на правому березі столиці. Це відбулось через покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання.

При цьому для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі Києва окремі автобусні маршрути тимчасово посилили. Зокрема, туди спрямували частину вивільненого громадського транспорту.

Зазначимо, 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі було тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.