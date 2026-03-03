На левом берегу Киева возвращают на линии трамваи и троллейбусы: список маршрутов

"Киевпастранс" восстанавливает движение электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега Киева, из-за улучшения ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
С сегодняшнего дня частично восстановили движение:
В КГГА отметили, что в течение вторника, 3 марта, на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы.
С завтрашнего дня, если не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском. Также будут отменены дублирующие автобусы.
Напомним, с 26 февраля "Киевпастранс" возобновил работу электротранспорта на правом берегу столицы. Это произошло из-за улучшения ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов электроснабжения.
При этом для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилили. В частности, туда направили часть высвобожденного общественного транспорта.
Отметим, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Ранее, 10 января, электротранспорт временно остановил работу на левом берегу Киева. Движение трамваев и троллейбусов дублируется автобусными маршрутами.
РБК-Украина ранее писало, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, ведь из-за морозов и снега покрытие значительно ухудшилось.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас коммунальщики ликвидируют аварийную ямочность, но масштабные работы возможны только с потеплением.