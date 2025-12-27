У Києві погіршилася якість повітря після російської атаки
У Києві фіксують погіршення якості повітря вранці 27 грудня. Через пожежі внаслідок російських атак над містом утворився смог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Унаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі - над містом утворився смог. Водночас станом на ранок 27 грудня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький" - йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.
Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер.
Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.
Якщо є запах диму у районі, то рекомендовано:
- зачинити вікна;
- за можливості обмежити перебування на вулиці;
- пити більше води.
Атака РФ на Київ
Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.
Загалом постраждали сім районів Києва.
Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.
В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.
У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.
Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.
А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.
Наразі відомо про близько 20 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей.
Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла. Також майже третина столиці залишилася без теплопостачання.
Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.