В Киеве ухудшилось качество воздуха после российской атаки

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха утром 27 декабря. Из-за пожаров в результате российских атак над городом образовался смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары - над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер.

Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется: