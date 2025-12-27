В Киеве ухудшилось качество воздуха после российской атаки
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха утром 27 декабря. Из-за пожаров в результате российских атак над городом образовался смог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары - над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.
После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер.
Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.
Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:
- закрыть окна;
- по возможности ограничить пребывание на улице;
- пить больше воды.
Атака РФ на Киев
Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.
В целом пострадали семь районов Киева.
В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.
В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.
В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.
Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.
А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.
Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.
Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.
