Економіка Авто Tech

У Києві почалися погодинні вимкнення світла: оприлюднено графіки

Ілюстративне фото: у Києві діють графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві з 16:00 набули чинності погодинні відключення світла. Обмежувати електропостачання можуть до 5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

"За командою "Укренерго" Київ переходить з екстрених відключень у графіки стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні компанії.

Згідно з графіками, відключати світло будуть таким чином:

  • черга 1.1 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 1.2 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 2.1 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 2.2 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 3.1 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 3.2 - світла не буде з 16:00 до 21:00;
  • черга 4.1 - світла не буде з 20:00 до 24:00;
  • черга 4.2 - світла не буде з 20:00 до 24:00;
  • черга 5.1 - світла не буде з 20:00 до 24:00;
  • черга 5.2 - світла не буде з 20:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - світла не буде з 20:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - світла не буде з 20:00 до 24:00.

 

Масований удар по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Для атаки вони застосували сотні дронів-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

Зокрема, росіяни завдавали ударів по Києву. Від такої терористичної атаки постраждали понад 20 мирних жителів. Ще двоє людей - загинули.

Головною ціллю ворога стали об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Як зазначили в "Укренерго", найскладніша ситуація зі світлом залишається в Чернігівській та Сумській областях. У більшості регіонів запроваджували аварійні відключення світла.

