RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве начались почасовые отключения света: обнародованы графики

Иллюстративное фото: в Киеве действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве с 16:00 вступили в силу почасовые отключения света. Ограничивать электроснабжение могут до 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"По команде "Укрэнерго" Киев переходит с экстренных отключений в графики стабилизационных отключений", - сказано в сообщении компании. 

Согласно графикам, отключать свет будут следующим образом:

  • очередь 1.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 1.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 2.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 2.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 3.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 3.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 4.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 4.2 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 5.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 5.2 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - света не будет с 20:00 до 24:00.

Массированный удар по энергетике

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для атаки они применили сотни дронов-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

В частности, россияне наносили удары по Киеву. От такой террористической атаки пострадали более 20 мирных жителей. Еще два человека - погибли.

Главной целью врага стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в "Укрэнерго", самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света