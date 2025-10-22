В Киеве начались почасовые отключения света: обнародованы графики

Массированный удар по энергетике

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для атаки они применили сотни дронов-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

В частности, россияне наносили удары по Киеву. От такой террористической атаки пострадали более 20 мирных жителей. Еще два человека - погибли.

Главной целью врага стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в "Укрэнерго", самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.