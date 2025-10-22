У Києві почалися погодинні вимкнення світла: оприлюднено графіки

У Києві з 16:00 набули чинності погодинні відключення світла. Обмежувати електропостачання можуть до 5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Згідно з графіками, відключати світло будуть таким чином:

"За командою "Укренерго" Київ переходить з екстрених відключень у графіки стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні компанії.

Масований удар по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Для атаки вони застосували сотні дронів-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

Зокрема, росіяни завдавали ударів по Києву. Від такої терористичної атаки постраждали понад 20 мирних жителів. Ще двоє людей - загинули.

Головною ціллю ворога стали об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Як зазначили в "Укренерго", найскладніша ситуація зі світлом залишається в Чернігівській та Сумській областях. У більшості регіонів запроваджували аварійні відключення світла.