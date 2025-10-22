ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве начались почасовые отключения света: обнародованы графики

Киев, Среда 22 октября 2025 16:16
UA EN RU
В Киеве начались почасовые отключения света: обнародованы графики Иллюстративное фото: в Киеве действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве с 16:00 вступили в силу почасовые отключения света. Ограничивать электроснабжение могут до 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"По команде "Укрэнерго" Киев переходит с экстренных отключений в графики стабилизационных отключений", - сказано в сообщении компании.

Согласно графикам, отключать свет будут следующим образом:

  • очередь 1.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 1.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 2.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 2.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 3.1 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 3.2 - света не будет с 16:00 до 21:00;
  • очередь 4.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 4.2 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 5.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 5.2 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - света не будет с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - света не будет с 20:00 до 24:00.

Массированный удар по энергетике

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для атаки они применили сотни дронов-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

В частности, россияне наносили удары по Киеву. От такой террористической атаки пострадали более 20 мирных жителей. Еще два человека - погибли.

Главной целью врага стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в "Укрэнерго", самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию