У Києві поблизу Подільсько-Воскресенського моста виявили небезпечну знахідку (фото)

"У Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.

"Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить", - додали у прес-службі поліції Києва.

Російські військові модернізують дрони

Нагадаємо, російські окупанти щодня скидають по Україні міни з ударних дронів типу "Шахед". Вони розміщені в круглих контейнерах під крилами безпілотників.

Окрім того, раніше Силам оборони вдалося збити новий рідкісний безпілотник росіян "Клин". В ньому встановлений сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.