У Києві поблизу Подільсько-Воскресенського моста виявили небезпечну знахідку (фото)

У Києві поблизу Подільсько-Воскресенського моста виявили бойову частину ударного безпілотника росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
"У Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА", - зазначили у поліції.
Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.
"Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить", - додали у прес-службі поліції Києва.
