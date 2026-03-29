Росіяни щодня скидають по 8 мін з одного "Шахеда": Флеш показав фото та відео

Російські окупанти щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені під крилами безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram .

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", - повідомив Флеш.

На відео зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - наголосив радник міністра.