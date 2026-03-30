В Киеве вблизи Подольско-Воскресенского моста обнаружили опасную находку (фото)

В Киеве вблизи Подольско-Воскресенского моста обнаружили боевую часть ударного беспилотника россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.
"В Днепровском районе вблизи Подольско-Воскресенского моста полицейские обнаружили не детонированную боевую часть вражеского БпЛА", - отметили в полиции.
Сообщается, что боеприпас находится в лесопарковой зоне, сейчас правоохранители ограничили доступ к указанной территории.
"Сегодня около 09:00 взрывотехники столичной полиции будут осуществлять контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет", - добавили в пресс-службе полиции Киева.
Напомним, российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине мины с ударных дронов типа "Шахед". Они размещены в круглых контейнерах под крыльями беспилотников.
Кроме того, ранее Силам обороны удалось сбить новый редкий беспилотник россиян "Клин". В нем установлен современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.
Также Флеш сообщал, что россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.
В сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.