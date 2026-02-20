ua en ru
"Побоювався цього". На російських "Молніях" помітили обладнання, як на "Шахеді", - Флеш

Росія, П'ятниця 20 лютого 2026 20:32
UA EN RU
"Побоювався цього". На російських "Молніях" помітили обладнання, як на "Шахеді", - Флеш Фото: російський дрон "Молнія" (facebook.com/Serhii.Flash)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни почали встановлювати на свої ударні дрони "Молнія" МЕШ-модем. Він такий самий, як на дронах "Шахед", "Гербера" і "Куб", але менший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Військовий колега надіслав мені фото комплектації з нової Молнії. На жаль, я цього і "побоювався". Росіяни встановили на Молнії МЕШ модем, такий самий, як на Шахедах, на Герберах і Кубах але маленькій. Потужність два канали по 5 ват. Діапазон зараз 1300-1500 МГц", - сказано в його заяві.

Він зазначив, що росіяни таким чином зв'язує весь сегмент управління безпілотниками різного типу в єдину мережу. Він додав, що при цьому відбувається "уніфікація приймально-передавального обладнання".

Фото: ворожий дрон "Молнія" з МЕШ-модемом (facebook.com/Serhii.Flash)

"Що вони будуть робити далі? Пов'язувати в цю єдину мережу управління НРК. Ну нічого, нам є що сказати росіянам з цього приводу. Головне вчасно і наперед бачити їхні плани", - написав радник міністра.

Що відомо про МЕШ-модем

МЕШ-модем - сучасна мережа з декількох модулів (вузлів), що працюють як єдине ціле, для усунення "мертвих зон" зв'язку.

Їх використання у дронах дозволяє утворювати динамічну мережу із ланцюжковою ретрансляцією, коли кожен модем відіграє роль ретранслятора для інших.

Модернізація озброєння РФ

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що на уламках одного з "Шахедів" вперше було зафіксовано комплект обладнання для перетворення дрона в FPV-формат.

Крім того, нещодавно стало відомо, що в секторі військових технологій РФ було зафіксовано перехід до промислового випуску нових боєприпасів для дронів. Таким чином, ворог намагається вибудувати стійку систему постачання та уніфікації озброєння.

