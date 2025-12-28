У Києві за півтори доби відновили теплопостачання для 400 тисяч осель

Масований удар по Києву 27 грудня

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російські війська атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. В місті лунали вибухи, працювали сили ППО.

Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України.

Згодом надійшла інформація про пожежі та руйнування в декількох районах столиці.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах Києва спостерігалися перебої з електропостачанням.

За кілька годин стало відомо про екстрені відключення електроенергії через масований удар РФ по енергетичній інфраструктурі столиці та області.

Близько 08:30 у "Київ Цифровому" з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ майже третина столиці залишилася без теплопостачання: понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.

Енергетики та комунальники одразу ж взялись до відновлення енерго- та теплопостачання, зазначали в КМДА.