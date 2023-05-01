У Києві на Північному мосту з автомобіля випав гараж та впав у воду

У Києві з автомобіля випав у воду залізний гараж, який перевозили по Північному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

ЗМІ повідомляють, що подія трапилась вчора. Чоловік перевозив гараж, але кріплення не витримало, і конструкція впала у воду.

При цьому зазначають, що патрульна поліція встановила водія і склала на нього адміністративний протокол.

Як повідомлялося раніше, у Києві все ще спостерігаються підтоплення.

Окрім того, у столиці на лівому березі фіксують проблеми з подачею води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.