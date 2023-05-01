В Киеве на Северном мосту из автомобиля выпал гараж и упал в воду
Иллюстративное фото: в Киеве на Северном мосту из автомобиля выпал гараж и упал в воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве из автомобиля выпал в воду железный гараж, который перевозили по Северному мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.
СМИ сообщают, что событие произошло вчера. Мужчина перевозил гараж, но крепление не выдержало, и конструкция упала в воду.
При этом отмечают, что патрульная полиция установила водителя и составила административный протокол.
Как сообщалось ранее, в Киеве все еще наблюдаются подтопления.
Кроме того, в столице на левом берегу фиксируют проблемы с подачей воды.
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