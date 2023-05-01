ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі: що сталося

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 травня 2023 08:33
У Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі: що сталося Фото: у Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі 1 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На лівому березі понижено тиск у водопровідній мережі. На каналізаційній насосній станції "Позняки" пошкоджено електричне обладнання, тому вона не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

"Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київводоканал", орієнтовний час ліквідації пошкодження 1 доба.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 квітня, у Києві, на Дружби Народів, відбувся прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Зазначимо, у Києві в рамках підготовки до наступного опалювального сезону розпочалися гідравлічні випробування мереж. У зв'язку з цим у кількох районах столиці тимчасово не буде гарячого водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нічна ракетна атака: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили
Нічна ракетна атака: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним