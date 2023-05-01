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Паводок у Києві: яка ситуація на ранок після двох днів підйому води

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 10:12
Паводок у Києві: яка ситуація на ранок після двох днів підйому води Фото: в КМВА розповіли про ситуацію з паводком у Києві на 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Після двох днів підйому рівень води в річці Дніпро у Києві станом на сьогоднішній ранок не змінився. Втім, в місті все ще є підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

За даними начальника КМВА Сергія Попко, станом на 09:00 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 296 см.

"Температура води: +13 градусів. Після двох днів незначного підйому, рівень водопілля стабілізувався і залишився на тій самій позначці, що і переддень", - повідомив Попко.

За його словами, аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

"При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 20-30 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - зазначив Попко.

Він додав, що промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що Київ пройшов цьогорічний пік весняної повені, але коливання рівня води у річці Дніпро ще можуть відбуватися.

При цьому синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень на початку травня в Києві.

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