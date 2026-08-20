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В Києві після удару РФ можуть бути проблеми з гарячою водою, - Кличко

18:56 20.08.2026 Чт
2 хв
Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі, одна людина загинула
aimg Валерій Ульяненко
В Києві після удару РФ можуть бути проблеми з гарячою водою, - Кличко Фото: РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Києві (Getty Images)
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Росія вперше за тривалий час вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Києві. Це може призвести до проблем із водою для мешканців кількох районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів", - розповів Кличко.

Він додав, що фахівці вже почали роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, згідно з попередньою інформацією, у Голосіївському районі внаслідок російського обстрілу було травмовано дві людини. Крім того, рятувальники виявили на місці удару одного загиблого.

"Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю. Рятувальники продовжують розвідку в будівлі", - зазначив мер столиці.

Оновлено о 19:53

В поліції Києва повідомили, що документують наслідки ворожого удару по бізнес-центру у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що внаслідок обстрілу дронами загинув 50-річний чоловік, двоє осіб травмовано.

В Києві після удару РФ можуть бути проблеми з гарячою водою, - КличкоФото: наслідки удару по Голосіївському району (поліція Києва)

На місці обстрілу працюють профільні служби, поліція фіксує наслідки атаки, приймають заяви від громадян та надають необхідну допомогу постраждалим.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на сьогодні країна-агресорка завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.

Зазначимо, під час нічного обстрілу окупанти вдарили по Броварському району, де під ударом опинилася нафтобаза мережі KLO.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнали логістичні центри відомих брендів - росіяни свідомо вдарили по складах "Фори" та Yves Rocher.

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