В Києві після удару РФ можуть бути проблеми з гарячою водою, - Кличко

Росія вперше за тривалий час вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Києві. Це може призвести до проблем із водою для мешканців кількох районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів", - розповів Кличко.

Він додав, що фахівці вже почали роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, згідно з попередньою інформацією, у Голосіївському районі внаслідок російського обстрілу було травмовано дві людини. Крім того, рятувальники виявили на місці удару одного загиблого.

"Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю. Рятувальники продовжують розвідку в будівлі", - зазначив мер столиці.

Оновлено о 19:53

В поліції Києва повідомили, що документують наслідки ворожого удару по бізнес-центру у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що внаслідок обстрілу дронами загинув 50-річний чоловік, двоє осіб травмовано.

Фото: наслідки удару по Голосіївському району (поліція Києва)

На місці обстрілу працюють профільні служби, поліція фіксує наслідки атаки, приймають заяви від громадян та надають необхідну допомогу постраждалим.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на сьогодні країна-агресорка завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.