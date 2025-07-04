У Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць: повний перелік

Нічний обстріл Києва 4 липня

Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.

Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.

Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Київ був основним напрямком удару.

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