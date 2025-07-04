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В Киеве после обстрела возникли большие пробки и перекрыли ряд улиц: полный перечень

Фото: в Киеве после обстрела возникли большие пробки и перекрыли ряд улиц (facebook/compolice.polt)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 4 июля, атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. Из-за последствий обстрела перекрыта часть улиц, в городе возникли большие пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

В Национальной полиции отмечают, что движение транспорта в Киеве перекрыто по таким улицам:

  • по улице Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
  • по улице Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
  • проспектом Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);
  • проспектом Отрадным (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской.
  • улицей Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой).
  • проспектом Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);
  • по улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса).
  • по улице Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).

Водители жалуются, что из-за перекрытия ряда улиц на правом берегу столицы возникли большие пробки. Они также связаны с частичным ограничением работы общественного транспорта в воздушную тревогу.

 

Ночной обстрел Киева 4 июля

Этой ночью, 4 июля, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Основной удар пришелся на Киев. В по меньшей мере пяти районах города зафиксировали последствия атаки. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы.

Кроме того, в столице была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за пожаров жителей Киева призвали закрыть окна, поскольку в воздухе продукты горения.

Больше о последствиях удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, среди которых дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Киев был основным направлением удара.

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