У Києві після нічної атаки загинула людина, є поранені
Унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
О 03:14 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще п'ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Станом на 3:30 відомо про наслідки атаки у кількох районах міста.
У Дніпровському - задимлення поблизу торговельного центру та загоряння в гуртожитку через падіння уламків. У Деснянському - влучання на території нежитлової забудови та загоряння автомобілів.
У Солом'янському районі влучання спричинило пожежу в будівлі супермаркету та сусідньому житловому будинку, а за іншою адресою уламки пошкодили вікна житлового будинку - з другого поверху врятували людину.
У Шевченківському районі через падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі, пошкоджені понад десять автомобілів, у сусідньому будинку вибиті вікна, а також повідомляють про пожежу на території нежитлової забудови.
У Святошинському районі повідомляли про влучання в приватний житловий будинок, однак інформація про пожежу не підтвердилась.
Нагадаємо, цієї ж ночі в кількох районах Києва вже фіксували наслідки атаки - влучання в будинки, пожежі у ТРЦ та постраждалих. У ніч на 16 липня українська ППО збила частину балістики та дронів, однак не всі цілі вдалось перехопити, тоді ж Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого в місті пролунала серія потужних вибухів і виникли сильні пожежі.