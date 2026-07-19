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В Киеве после ночной атаки погиб человек, есть раненые

03:45 19.07.2026 Вс
2 мин
В городе уже объявили отбой воздушной тревоги
aimg Екатерина Коваль
В Киеве после ночной атаки погиб человек, есть раненые Иллюстративное фото: на месте работают экстренные службы (Getty Images)
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В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В 03.14 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на 3:30, известно о последствиях атаки в нескольких районах города.

В Днепровском - задымление вблизи торгового центра и возгорание в общежитии из-за падения обломков. В Деснянском – попадание на территории нежилой застройки и возгорание автомобилей.

В Соломенском районе попадание привело к пожару в здании супермаркета и соседнем жилом доме, а по другому адресу обломки повредили окна жилого дома - со второго этажа спасли человека.

В Шевченковском районе из-за падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию, повреждены более десяти автомобилей, в соседнем доме выбиты окна, а также сообщают о пожаре на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе сообщали о попадании в частный жилой дом, однако информация о пожаре не подтвердилась.

Напомним, в эту же ночь в нескольких районах Киева уже фиксировали последствия атаки - попадание в дома, пожары в ТРЦ и пострадавших. В ночь на 16 июля украинская ПВО сбила часть баллистики и дронов, однако не все цели удалось перехватить, тогда же Россия атаковала Киев баллистикой, в результате чего в городе раздалась серия мощных взрывов и возникли сильные пожары.

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