У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників та ракет різного типу.

Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах столиці.

ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.

Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та більш ніж 50 постраждалих.