В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением беспилотников и ракет разного типа.

В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы.

ГСЧС обнародовала фотографии последствий, на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи .

Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно о более 10 погибших и более 50 пострадавших.