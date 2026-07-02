У Києві число постраждалих різко зросло до 56, жертв вже більше десятка

Внаслідок масованої російської атаки на Київ станом на 07:00 ранку зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За його словами, з-під завалів наразі деблокують людей, серед яких є загиблі.

Він зазначив, що вже відомо про 9 підтверджених жертв, водночас перевіряється інформація ще щодо кількох осіб. Роботи на місцях тривають. Також підтверджено 56 поранених, серед яких щонайменше дві дитини.

"Кияни, в жодному разі не варто нехтувати сигналами тривоги. Росіяни дуже цілеспрямовано бʼють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність", - попередив очільник КМВА.

Фото: робота ДСНС на місцях влучань росіян (t.me/dsns_telegram)

Зараз відповідні служби працюють над розгортанням оперативних штабів поруч із ключовими постраждалими локаціями для надання допомоги.

Оновлено 08:15. У столиці на зараз підтверджено 11 загиблих, повідомив глава МВС Ігор Клименко.