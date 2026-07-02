У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту

У Києві після нічної масованої атаки Росії 2 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту. Причина - пошкодження контактної мережі, відсутність електроживлення та роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

У зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано:

"Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдеться в повідомленні.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників та ракет різного типу.

Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах столиці.

ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.

Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та більш ніж 50 постраждалих.