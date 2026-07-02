У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту
У Києві після нічної масованої атаки Росії 2 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту. Причина - пошкодження контактної мережі, відсутність електроживлення та роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдеться в повідомленні.
Через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:
- тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;
- трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.
Додатково організовано рух автобусів за маршрутами:
- трамвая №14 - "Контрактова пл.- просп. Відрадний";
- тролейбуса № 41 - "Вул.Тулузи - ст.м."Святошин".
У зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано:
- вул. Велика Васильківська - вул. Гетьмана Павла Скоропадського - вул. Володимирська - бульв. Тараса Шевченка.
Масована атака на Київ
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників та ракет різного типу.
Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах столиці.
ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.
Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.
Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та більш ніж 50 постраждалих.