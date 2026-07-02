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В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта

08:31 02.07.2026 Чт
2 мин
Как сегодня ходят трамваи, троллейбусы и автобусы?
aimg Татьяна Степанова
В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта Фото: в Киеве после атаки РФ изменили маршруты общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве после ночной массированной атаки России 2 июля временно изменено движение общественного транспорта. Причина - повреждение контактной сети, отсутствие электропитания и работы по ликвидации последствий обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля общественный транспорт курсирует с изменениями", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение:

  • троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 4;
  • трамваев №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам:

  • трамвая №14 - "Контрактовая пл.- просп. Отрадный";
  • троллейбуса № 41 - "Ул.Тулузы - ст.м. "Святошин".

В связи с перекрытием движения по бульв. Тараса Шевченко движение автобусов №№ 114,118 организовано:

  • ул. Большая Васильковская - ул. Гетьмана Павла Скоропадского - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением беспилотников и ракет разного типа.

В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы.

ГСЧС обнародовала фотографии последствий, на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи .

Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно о более 10 погибших и более 50 пострадавших.

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