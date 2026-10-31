UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві після атаки дронів проблеми з водою: які райони без водопостачання

00:14 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після атаки дронів частина районів Києва залишилася без води (Getty Images)

Увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Києва. Через знеструмлення в столиці впав тиск у системі водопостачання, частина районів залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Через удар дронів знеструмилися кілька об'єктів критичної інфраструктури, і в системі водопостачання впав тиск. Енергетики працюють над тим, щоб відновити живлення.

Ситуація по районах

  • Оболонський - водопостачання вже відновили;
  • Святошинський, Подільський і Шевченківський - вода подається зі зниженим тиском;
  • лівий берег (Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони), а також Печерський, Солом'янський і Голосіївський - без води.

Аварійні роботи тривають.

Удар по критичній інфраструктурі Києва стався близько 22:00. Одразу після цього в столиці почалися перебої зі світлом і водою, на місце виїхали екстрені служби. Того ж вечора в одній із квартир багатоповерхівки в Шевченківському районі стався вибух, пошкоджено автобус на зупинці поруч. Обставини вибуху з'ясовує поліція.

Перебої з електропостачанням у столиці трапляються дедалі частіше. 21 жовтня через атаку в місті запровадили часткові аварійні відключення, а 25 жовтня через аварію в мережі без світла залишилися три райони.

Лише за тиждень так званого "енергетичного перемир'я" окупанти 76 разів атакували енергооб'єкти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в УкраїніКиївОбстріл Києва