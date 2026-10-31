У Києві після атаки дронів проблеми з водою: які райони без водопостачання

Удар по критичній інфраструктурі Києва стався близько 22:00. Одразу після цього в столиці почалися перебої зі світлом і водою, на місце виїхали екстрені служби. Того ж вечора в одній із квартир багатоповерхівки в Шевченківському районі стався вибух, пошкоджено автобус на зупинці поруч. Обставини вибуху з'ясовує поліція.

Перебої з електропостачанням у столиці трапляються дедалі частіше. 21 жовтня через атаку в місті запровадили часткові аварійні відключення, а 25 жовтня через аварію в мережі без світла залишилися три райони.

Лише за тиждень так званого "енергетичного перемир'я" окупанти 76 разів атакували енергооб'єкти України.