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Частина Києва залишилась без світла через аварію

10:55 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Частина Києва залишилась без світла через аварію Фото: чоловік запускає генератор (Getty Images)
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Частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці, а фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За інформацією енергетиків, через аварію електропостачання відсутнє в частинах Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва.

Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Їхнє завдання - якнайшвидше відновити подачу електроенергії споживачам.

У ДТЕК подякували киянам за терпіння та розуміння ситуації.

Водночас у повідомленні компанії не уточнили причину аварії та не назвали орієнтовного часу повернення світла.

Нагадаємо, 25 жовтня в частині областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії. За даними "Укренерго", обмеження запровадили через наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах.

Графіки для всіх категорій споживачів передбачені з 07:00 до 23:59 в обсязі від однієї до двох черг, а для промисловості обмеження потужності діють із 06:00 до 23:59.

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