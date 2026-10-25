Частина Києва залишилась без світла через аварію

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Частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці, а фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За інформацією енергетиків, через аварію електропостачання відсутнє в частинах Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва. Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Їхнє завдання - якнайшвидше відновити подачу електроенергії споживачам. У ДТЕК подякували киянам за терпіння та розуміння ситуації. Водночас у повідомленні компанії не уточнили причину аварії та не назвали орієнтовного часу повернення світла.

