РФ хоче створити блекаут, за тиждень "перемирʼя" Трампа вже 76 ударів по енергетиці, - Зеленський

За тиждень після заяви президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я "Росія 76 разів атакувала енергетику та нафтогазовий сектор України, залишивши десятки тисяч родин без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram президента України Володимира Зеленського.

"З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів", - наголосив глава держави.

За його словами, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали ударів по підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через атаки десятки тисяч родин залишилися без електроенергії.

Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджені об'єкти й повернути світло споживачам.

Також уночі росіяни атакували житлові будинки в українських регіонах. За даними, наведеними Зеленським, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дітей.

Уранці під удар потрапило сільськогосподарське підприємство на Волині. На місці працюють відповідні служби.

Скільки дронів і ракет Росія випустила за тиждень

За минулий тиждень російські війська застосували проти України майже 2700 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 66 ракет. Більшість ракет, за словами президента, були балістичними.

Фото: президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

"Головні цілі цих ударів - саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут. І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди", - зауважив Зеленський.

На його думку, Москва сприймає сигнали про потенційні економічні вигоди чи угоди як ознаку того, що продовження війни може бути для неї вигідним.

"Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підсумував президент.