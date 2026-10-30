РФ вдарила по критичній інфраструктурі Києва: є перебої зі світлом

Близько 22.00 Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва. У столиці почалися проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Віталія Кличка у Telegram.

Також кияни пишуть у соцмережах про стрибки напруги в електромережі.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про перебої зі світлом. У частині районів Києва після вибухів зникла електрика.

"Екстрені служби прямують на місце", - пише він.

Кличко зазначив, що сталося влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці.

Крім того, у Києві через атаку ворога 21 жовтня сталися часткові аварійні відключення світла.