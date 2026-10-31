В Киеве после атаки дронов проблемы с водой: какие районы без водоснабжения

Удар по критической инфраструктуре Киева произошел около 22:00. Сразу после этого в столице начались перебои со светом и водой, на место выехали экстренные службы. В тот же вечер в одной из квартир многоэтажки в Шевченковском районе произошел взрыв, поврежден автобус на остановке рядом. Обстоятельства взрыва выясняется полицией.

Перебои с электроснабжением в столице происходят все чаще. 21 октября из-за атаки в городе ввели частичные аварийные отключения, а 25 октября из-за аварии в сети без света остались три района.

Только через неделю так называемого "энергетического перемирия" кафиры 76 раз атаковали энергообъекты Украины.