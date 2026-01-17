У Києві після атаки дронів пошкоджено техніку

Обстріли України

Нагадаємо, вранці у суботу, 17 січня, російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, окупанти влучили в об’єкт інфраструктури.

Уночі в Харкові стався вибух невстановленого походження у багатоповерховому будинку. Є загиблі та постраждалі.

Крім того, вибухи пролунали й у Києві - столиця перебувала під атакою російських безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.