У Києві після атаки дронів пошкоджено техніку

Російська армія цієї ночі завдала дронового удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків в одному з районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"Фіксуємо наслідки нічної дронової атаки на столицю. В Оболонському районі є пошкодження в нежитловій зоні, понівечено техніку", - сказано у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.
Нагадаємо, цієї ночі сигнал повітряної тривоги у столиці оголошувався двічі.
Нагадаємо, вранці у суботу, 17 січня, російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, окупанти влучили в об’єкт інфраструктури.
Уночі в Харкові стався вибух невстановленого походження у багатоповерховому будинку. Є загиблі та постраждалі.
Крім того, вибухи пролунали й у Києві - столиця перебувала під атакою російських безпілотників.
Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.