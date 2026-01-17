RU

В Киеве после атаки дронов повреждена техника

Иллюстративное фото: в Киеве после атаки дронов повреждена техника (facebook.com DSNSKyiv (1))
Автор: Наталья Кава

Российская армия этой ночью нанесла дроновой удар по Киеву. Зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Фиксируем последствия ночной дроновой атаки на столицу. В Оболонском районе есть повреждения в нежилой зоне, изуродована техника", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, этой ночью сигнал воздушной тревоги в столице объявлялся дважды.

 

 

Обстрелы Украины

Напомним, утром в субботу, 17 января, российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрела вспыхнул пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Ночью в Харькове произошел взрыв неустановленного происхождения в многоэтажном доме. Есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, взрывы прогремели и в Киеве - столица находилась под атакой российских беспилотников.

Как сообщили Воздушные силы, в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

